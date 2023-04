Shakira dejó callado a Piqué luego del comentario sobre Latinoamérica: una cachetada dolía menos

Shakira no se quedó callada por el comentario que hizo Piqué en un 'envivo'.

Ahora bien, luego de que Piqué confirmara que está más feliz que nunca con la jovencita de 23 años, se ha viralizado con sus particulares comentarios.

Recientemente, no perdió oportunidad para referirse a la intérprete de 'Te felicito'. Fue muy contundente, por lo cual, fue bastante criticado por la manera en la que habló. "la p… ama no sé qué, oh oh". Fueron algunas de las palabras que molestaron a los fans de Shakira.

Como si fuera poco, en la misma entrevista dijo que su expareja es Latinoamericana y dijo que nadie sabía las cosas que recibía por parte de los seguidores de ella. "Tu no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, pero barbaridades".

Asimismo, dijo que no le importa nada, "es cero, es gente que no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida".

Por lo cual, Shakira levantó la mano por todos los latinoamericanos y le respondió a Piqué para callarlo.