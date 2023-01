Shakira y Karol G podrían cantar juntas en un nuevo tema: el resentimiento y desamor une talentos

Shakira sigue siendo tendencia musical con su más reciente canción y por eso ya estaría pensando en su próximo éxito.

Es que con su 'Music Session #53" la intérprete de 'Te felicito' ha estado en boca de todo el mundo, para bien o para mal, pero millones de personas están hablando de Shakira.

Al parecer la cantante ya tendría listas otras canciones para estrenar y los fans de la barranquillera esperan que haga una colaboración con Karol G, sin embargo, esta idea no parece muy lejana, pues la cantante ya ha colaborado con artistas urbanos en sus más recientes sencillos.

Muchos especulan que haya una colaboración entre las dos artistas, lo que para la paisa sería un sueño cumplido, como lo indicó en el pasado.

"No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta", dijo Karol G.

En dicha ocasión, la intérprete de 'Mami' y 'Provenza' no logró hablar directamente con Shakira, sino con su equipo, pero en ese momento no fue aceptada su propuesta, sin embargo, la 'Bichota' es perseverante e indicó que cuando sienta que tiene otra canción con la que podrían colaborar intentará de nuevo llegar a los oídos de la barranquillera.

Es probable que este sea el gran momento para escuchar a dos colombianas, que han mostrado su poder en el música, trabajando juntas. Por eso crecer los rumores en las redes de un posible junte entre las cantantes. Pues, también se han destacado por lanzar temas que hablan de despecho y resentimiento por sus relaciones amorosas.

Sin embargo, ninguna de las dos se ha pronunciado oficialmente al respecto.