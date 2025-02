Era 1994 y Shakira recién comenzaba a sonar como una de las artistas emergentes con mayor proyección en Colombia. En cambio, el actor Naren Daryanani ya era uno de los galanes más reconocidos del país. Ambos pasaron mucho tiempo juntos, y posaron con otros artistas para una publicación en la que los destacaban como 'Los bellos del 94'.

Ahora, 31 años después, Shakira es una de las reinas del pop a nivel mundial y sus éxitos actuales y pasados suenan en todas partes por su gira 'Las mujeres ya no lloran', por el cual está en Colombia. Naren Daryanani también regresó al país hace poco, después de una larga temporada trabajando en el extranjero. Participó en 'La casa de los famosos' y ahora conversó con el programa XYZ de RCN sobre su pasado con la barranquillera.

Del tiempo que pasó con ella, Naren recuerda que no fueron formalmente novios, pero pasaban mucho tiempo juntos ya que compartieron la primera jefa de prensa que había en Colombia. Pero todo fue un poco más allá de una relación laboral: "Teníamos buena energía", contó, y dijo que incluso le presentó a su familia en Barranquilla. "Me llevó a la casa, me presentó al papá. Esa casa vieja que muestran ahora, ahí. Y me mostró su colegio. Dimos el tour".

Fue ahí que Shakira le pidió su apoyo y su opinión sobre 'Pies descalzos' antes de lanzarlo: "En el carro ella me ponía lo que iba a ser 'Pies descalzos' y me decía 'pero dime la verdad, ¿te gusta? No por hacerme sentir bien ni nada'". Aunque subrayó que Shakira siempre ha sido muy segura de sí misma, Naren dijo que en ese momento "le sentía una inseguridad" y los nervios, pero se mostraba determinada, pese a que "era como su último chance con Sony".

Después estuvo en el lanzamiento del disco en el Teatro Nacional La Castellana de Bogotá: "Fuimos como 300 personas, periodistas y unos amigos de ella, y la verdad cuando la vimos que salió descalza con su guitarrita e hizo ese show todos me acuerdo que nos mirábamos y decíamos 'es una bomba esta mujer, es una bomba de show'. Desde ahí ella despegó y no ha parado".