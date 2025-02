El regreso triunfal deShakiraa su tierra natal, Barranquilla, estuvo marcado por un espectáculo lleno de energía, nostalgia y una gran producción visual. Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar no ha sido su deslumbrante actuación ni sus icónicos movimientos de cadera, sino la inesperada inclusión de los llamados 'Diez Mandamientos de una Loba', una serie de principios que la artista proyectó en pantalla mientras un lobo gigante aparecía en escena.

Los 10 mandamientos de Shakira

El momento en cuestión ocurrió durante la interpretación de She Wolf (Loba), una de sus canciones más emblemáticas. Con un vestuario impactante y tacones de aguja magnética, Shakira hizo que todo el estadio aullara con ella, exaltando la figura de la 'loba' como símbolo de empoderamiento y libertad femenina.

En ese instante, aparecieron en la pantalla los diez mandamientos creados por la cantante

Primer mandamiento: Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas.

Segundo mandamiento: No pedirás permiso para ser tú misma.

Tercer mandamiento: Bailarás y cantarás cuando necesites sanarte.

Cuarto mandamiento: Aullarás, porque nadie te puede callar.

Quinto mandamiento: Una loba nunca ataca, ella se defiende.

Sexto mandamiento: Una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y se protegen.

Séptimo mandamiento: No renunciarás a tu espíritu salvaje.

Octavo mandamiento: Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

Noveno mandamiento: Una loba no codiciará los bienes ajenos... ¡Claramente!

Décimo mandamiento: Una loba es loba para siempre.

El público recibió el mensaje con entusiasmo y ovaciones, coreando junto a Shakira su famoso “¿Dónde están mis lobas barranquilleras?”. La intención de la artista parecía clara: transmitir un mensaje de empoderamiento femenino, independencia y sororidad. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y en redes sociales se pueden ver los comentarios de personas defendiendo a la artista, asegurando que su propósito nunca ha sido ofender a ninguna comunidad. Así como están aquellos críticos que dicen sentirse ofendidos “porque con las cosas de Dios se juega”.

Comentarios en las redes sociales

“Ella puede decir y hacer lo quiera…The Queen”. “Qué noticia tan pendeja, ¿será que a ella le importan las críticas?”. “No veo nada de malo , esos son aún mandamientos más no son los de Dios. ¿En qué parte dice algo sobre Dios, o en qué parte se burla de Dios con palabras directas? Solo veo mandamientos de una mujer fuerte y echada para delante, motivando a las demás”, “con las cosas de Dios no puede estar haciendo eso”, fueron algunos de los comentarios hacía la artista.