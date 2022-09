La colombiana está furiosa por tremendo chisme en el que la metieron.

El pleito que hasta ahora inicia parece tener una "fácil conclusión" y es que el actor Santiago Alarcón pague a Óscar Galeano una suma de 800 millones de pesos por daños y perjuicios, sin embargo, en medio de la 'chocoloca' historia, muchos internautas se preguntan por qué el supuesto hijo solo busca indemnización de su padre y no de su madre, que cabe recordar, aseguró era la cantante colombiana Shakira.

Lee también: Habló joven que estaría extorsionando a Santiago Alarcón: "me entregó en adopción de 4 años"

En una entrevista con el programa 'Lo Sé Todo', Óscar Galeano contó que sí busco a Shakira, pero que al parecer la tutela le quedó mal y por eso no progresó.

"Esa tutela yo la hice sin un abogado y la hice por hacerla, me confié de una persona que me dijo... entonces no la hice bien", expresó.

Pero ¿qué dice Shakira, la directamente implicada? De acuerdo a una charla entre el presentador del programa de entretenimiento colombiano y la periodista María Belén Ludueña, quien recibió información por parte de Jordi Martin, el paparazzi que sigue día y noche a la barranquillera, ella estaría muy molesta por los rumores que hay en el mundo sobre su supuesta maternidad, razón por la que iniciará acciones legales en contra de Óscar Galeano.

"Shakira está muy enojada y va a pagar abogados para iniciarle acciones legales a su supuesto hijo porque, de ninguna manera, le cierran las cuentas" aseguró la mujer.

Pese a que se desconoce sí en realidad dichas acciones sean realizadas por Shakira, lo que sí es seguro es que esta no sería la primera vez que Óscar Galeano acose a alguien, ya que al parecer, durante seis años también lo hizo con un hombre de su país.

Te podría interesar: Supuesto hijo de Santiago Alarcón denuncia amenazas de muerte del actor ¿Vas a matar a tu hijo?