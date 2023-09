Recientemente, la barranquillera habló sobre el por qué la sirena en el video junto al intérprete de 'Una lady como tú'. Además, mencionó detalles en Billboard sobre como esto tiene que ver con su vida.

"La sirena es un símbolo que representa esa parte mía que fue abducida de su mundo, del mundo al que pertenece, para estar en un mundo donde no pertenecía. Un mundo donde tuvo que hacer un enorme sacrificio para estar en él, donde quizás le faltaba el oxígeno. Pero ella vuelve al mar al final, porque es su destino. ¡Así como yo volví a Miami", dijo la mamá de Milán y Sasha.

Por otra parte, se refirió al rodeo que aparece en el video, el que fue muy comentado por los internautas. Las palabras llegaron a los corazones, porque dijo que se sentía de alguna manera "encerrada, cautiva, sacrificando su propio bienestar por amor". Además, dijo que las ratas del video sí eran reales, porque aseguró que aún sigue rodeada de este tipo de animales.

"Luego acaba tirada en un basurero, rodeada de ratas. Es intenso, ¿verdad? Y no sé si lo sabías, pero las ratas en el video son de verdad. Porque, créeme que todavía estoy rodeada de ratas. Pero cada vez menos. Eso ha sido gran parte de lo que he hecho este último año. Limpiar la casa, exterminando las ratas", puntualizó Shakira en Billboard.