Shakira se ha convertido en un ícono no solo de la música latina, sino también del empoderamiento femenino. En el marco del Día de la Madre, la barranquillera compartió una publicación desde su cuenta oficial de Instagram con una imagen junto a su amiga Claudia, dedicada a todas las madres que “lo dan todo” por sus hijos.

“Con mi amiga Claudia. Enviando amor a todas las madres solteras que, a pesar de los desafíos, siguen adelante por sus hijos 💕”, escribió la artista.

Shakira es madre de Milan (11 años) y Sasha (9 años), fruto de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué. Desde su separación en 2022, la artista ha hablado abiertamente sobre los retos que ha enfrentado como madre soltera y sobre cómo sus hijos se han convertido en su prioridad. En entrevistas ha dicho que ellos son su motor, y se les ha visto acompañándola en premiaciones, alfombras rojas y recientemente en su gira por América Latina.

Durante su visita a Colombia, Shakira regresó a su natal Barranquilla, donde disfrutó con sus hijos de los Carnavales, participó en eventos locales y fue homenajeada por su trayectoria. Las imágenes de Milan y Sasha vestidos con atuendos típicos y gozando de la cultura caribeña recorrieron el mundo, mostrando una faceta cálida y cercana de la cantante.

Actualmente, la intérprete de 'Antología' y 'Pies descalzos' vive uno de los momentos más exitosos de su carrera. Su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' ha sido un fenómeno global, y según Billboard Boxscore, fue la gira más taquillera del mes de febrero de 2025. Esta gira marca su regreso a los escenarios tras varios años y lleva el nombre de su más reciente álbum, que también ha sido un éxito rotundo de ventas y crítica.

Desde sus inicios en la música a principios de los años 90, Shakira ha evolucionado de una estrella local colombiana a una de las artistas más influyentes del mundo. Ha vendido más de 95 millones de discos, ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y ha usado su plataforma para hablar de causas sociales, incluida la educación infantil a través de su Fundación Pies Descalzos.

Hoy, en medio de una agenda apretada y una carrera imparable, Shakira no olvida su papel más importante: el de ser mamá. Su mensaje en el Día de la Madre no solo rinde homenaje a millones de mujeres, sino que también reafirma su compromiso con la maternidad y su lucha constante por balancear el éxito con el amor incondicional hacia sus hijos.

Porque como ella misma canta en su último álbum: 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', y las madres, como ella, también triunfan.