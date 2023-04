Gerard Piqué no se guardó nada y se fue contra Shakira: "es la pu... ama"

Piqué no perdonó ni una y se fue contra Shakira. Fue blanco de críticas.

"Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ este, pero también es un tema personal, el tema de tirar ‘beef’, que está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien a título ‘Oh, oh oh, la p… ama no sé qué, oh oh’.

Más de uno quedó en shock al escuchar esto de la boca del español. Y ahí algunos internautas se preguntaron, si él no pensó también en el daño que le haría a su familia, luego de engañar a Shakira.

Además, porque Piqué dijo que estaba decepcionado de la sociedad y los comentarios no se hicieron esperar. "Mejor dicho no pudo ser, solo le importa él mismo", "no va a cambiar nunca", "Doble estándar habla del beef", "se olvida de como afectó a sus hijos", "demuestra su profundo desprecio", entre otros.