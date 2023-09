Shakira dedica su nueva canción "El Jefe" a Lili Melgar ¿Quién es?

Shakira ha dedicado "El Jefe" a Lili Melgar y confirmaría lo mal jefe que es Gerard Piqué. No, no se cansa de las puyas a su ex.

Por: Natalia Espitia Salazar

Shakira dejó a todos sus fans con la boca abierta con el estreno de su nueva canción "El jefe” junto al grupo de regional mexicano “Fuerza Regida”. Una de las tantas cosas que llamó la atención es que al final del tema la colombiana hace una dedicatoria bastante explicita, que además confirma algunos rumores que se tomaron los portales digitales hace un tiempo. Puede ver: Shakira y su nueva canción "El Jefe": esta es la letra completa “Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”. Esta frase le hizo explotar la cabeza a muchos, pues todos quieren saber ¿quién es Lili Melgar y por qué Shakira le ha dedicado esta canción que parece tener un significado tan profundo para muchos trabajadores? Aquí te dejamos una foto de Shakira junto a su niñera, hace unos años.

Splash News ¿Quién es Lili Melgar, la mujer a la que Shakira le dedica su canción? Luego de escuchar “El Jefe” de Shakira, muchos se han preguntado por la vida de esta mujer. Resulta que Lili Melgar es la niñera de la barranquillera, la mujer habría trabajado para la familia de Shakira y Piqué durante 8 años, cuidando a los niños Milan y Sasha. Lea también: Greeicy le aguó el ojo a varios por tierno mensaje a Mike Bahía al ser nominado en los Latin Grammy Los rumores, en un principio, fueron que tras la separación de la pareja la mujer debía ser indemnizada; sin embargo, parece ser que ni Piqué, ni su familia, que se habrían visto beneficiados con los servicios de Lili Melgar en la casa, no quisieron pagar su parte de la liquidación. LE PUEDE INTERESAR Peso Pluma y la millonada que cuestan las chaquetas antibalas que usa Leer nota La mujer aparece en la parte final del video de “El jefe” y revela plenamente la identidad de su niñera, quien también ha sido captada en anteriores ocasiones junto a Shakira y sus hijos por los paparazzi; lo que comprueba plenamente quién es Lili Melgar. Así mismo, en medio de la canción, la cantante menciona su exsuegro: “Ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”; Al parecer haciendo referencia justamente a que la familia de Piqué y él estaban de acuerdo en no pagar el dinero correspondiente a la niñera que les ayudó por tantos años. También dejamos una foto de Lili Melgar, niñera de los hijos de Shakira junto a su ex suegra y Milan y Sasha en un partido del Barcelona, donde jugaba Piqué. LE PUEDE INTERESAR Profesora de Shakira contó cómo era la cantante de pequeña: se reencontraron en Barranquilla Leer nota Tomada de Twitter Captura de video YouTube

