El reconocido actor y presentador de entretenimiento Sebastián González Díaz se pronunció con firmeza sobre la más reciente estrategia del equipo Agua en La casa de los famosos Colombia. En una transmisión a través de redes sociales, González calificó de “tontería” la decisión del team Agua de ponerse todos en la placa de nominación, y anticipó que esta movida podría costarle el puesto a una de sus integrantes más polémicas: Norma Nivia.

“Mi gente, de verdad no entiendo al equipo Agua. ¿Qué tipo de juego es ese? Ponerse todos en la placa no tiene sentido”, comentó Sebastián, visiblemente desconcertado.

La polémica estrategia del equipo Agua

Durante la última gala de nominación, los participantes del equipo Agua, conformado por celebridades como La Liendra, Camilo Díaz, Karen Sevillano, y Norma Nivia, decidieron presentarse todos a la placa de eliminación, supuestamente como parte de una estrategia para presionar al líder de la semana —Alejandro Estrada— a nominar a alguien de su propio equipo.

González considera que esta decisión, lejos de fortalecerlos, los deja vulnerables. “Si uno realmente se quiere ir, no hace estrategia. Se sienta y dice: ‘sáquenme, no quiero estar acá’. Lo que hicieron no es congruente con eso”, explicó. También señaló que figuras como La Liendra o Camilo claramente no tienen intenciones de abandonar el juego, por lo que la jugada podría tener un trasfondo más calculador.

“La Liendra puede estar buscando fortalecerse”

Desde su análisis, Sebastián cree que La Liendra fue quien lideró esta movida. “Creo que él leyó el juego y lo que quiere es ir fortaleciendo su imagen, hacer que todos los votos de los contrarios vayan solo a él para medir su poder en el público”, reflexionó.

El actor también resaltó que esta jugada termina afectando al propio equipo Agua, pues uno de ellos deberá abandonar el programa este domingo. Para él, la eliminada será Norma Nivia, quien además fue nominada directamente por el público. “Norma se va, esa es mi percepción. Y la nominación del público ya es un mensaje claro”, dijo.

¿Quién es Sebastián González Díaz?

Sebastián González es un actor caleño reconocido por su participación en exitosas producciones de la televisión colombiana como El señor de los cielos, Entre paredes, La piloto y La Rosa de Guadalupe, sino por su experiencia previa en realities, siendo finalista en Protagonistas de Novela en 2010. Actualmente, es presentador de la sección de entretenimiento en Noticias RCN y ha seguido con interés el desarrollo del reality, en el que su experiencia como figura pública le da una perspectiva aguda del comportamiento de los participantes.

¿Cómo va el juego?

A estas alturas, el reality ha dejado a varios personajes fuertes fuera, y la competencia se ha endurecido. En la casa aún permanecen Altafulla, Camilo, Karina, Norma Nivia, El flaco Solorzano, La Toxi Costeña, Yina, Melissa Gate, Emiro Navarro, Peluche, La Liendra y Lady. Con el team Agua fragmentado y el team Fuego tomando fuerza, las próximas semanas serán decisivas.

El domingo habrá nueva eliminación, y según González, será un momento clave que definirá el rumbo del juego.