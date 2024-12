Tan solo dos meses después de que el actor Sebastián Caicedo le pidiera matrimonio a la empresaria Juliana Diez, la pareja se casó en presencia de sus familiares, amigos más cercanos y Dios.

Los ahora esposos, que tienen dos años de relación, llevaron a cabo una boda íntima en una hacienda ubicada en Llanogrande, Medellín. Según detallaron los novios a la revista People en Español, fue ceremonia cristiana. “El pastor tuvo la autoridad, la potestad de lo legal y pastoral para casarnos. Eso era muy importante: es un pastor que tiene toda la legalidad en este país. Él conoce todos nuestros procesos, él estuvo feliz que validó nuestra historia”, explicó Diez.

Por su parte, Caicedo contó que no invitó a ningún colega del medio artístico y explicó sus razones. “Fue algo muy íntimo, estuvo parte de la familia de July, parte de mi familia y amigos muy cercanos; del medio artístico no vino nadie realmente. Fue algo muy bonito, no fue la megafiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos que fuera muy bonito y ofrecerles a los invitados un lugar a gusto. No quisimos que el protagonista fuera el lujo, ni la ostentosidad, si no que fuera Dios. Dios fue el protagonista, Dios fue testigo del pacto para honrarlo a él”.

Además, Juliana detalló la razón por la que decidieron casarse poco tiempo después del compromiso, mismo que se dio en octubre de este año. “Lo teníamos muy claro, pero teníamos que sanar juntos, apoyándonos. Estoy feliz. ¿Por qué nos casamos en esta temporada? ¿Por qué tan cerquita del compromiso? Porque Sebas y yo no vivimos juntos, nunca hemos vivido juntos, decidimos guardarnos”.