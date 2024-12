Desde que terminó con Shakira, Gerard Piqué no ha parado de presumir su nueva vida junto a Clara Chía. Pero, en una reciente entrevista, el exfutbolista del Barcelona abrió la puerta a su intimidad de una manera que pocos esperaban, generando un alboroto en las redes sociales.

Piqué, conocido por ser bastante reservado, decidió compartir aspectos de su vida personal en una charla con el programa "La Revuelta". La conversación tomó un giro inesperado cuando el tema de su vida sexual con Chía salió a flote.

El exdefensa del Barça afirmó estar "muy bien" tanto en el amor como en el sexo, y añadió que mantiene relaciones íntimas una vez al día, calificando su vida sexual con un "30 puntos".

Aunque no mencionó a Shakira directamente, muchos interpretaron sus palabras como una comparación implícita entre su relación actual y la pasada con la cantante colombiana. Esto no cayó bien entre sus seguidores, quienes inundaron las redes con comentarios críticos.

Usuarios de redes sociales manifestaron que no era necesario que el creador de la Kings League ventilara esas cosas sobre su intimidad con Clara Chía, además señalaron que ese tipo de comentarios van en contra de la imagen de hombre prudente que había anteriormente.

Pero la controversia no se detuvo ahí. En una entrevista con el portal Tv Notas, el paparazzi Jordi Martin añadió más leña al fuego al revelar que la relación de Piqué con los padres de Clara Chía no es precisamente de las más cordial.

Según Martin, los padres de Clara no ven con buenos ojos a Piqué, llegando incluso a decirle "no te queremos" en una reunión familiar.

"La familia de Clara Chía no quiere a Gerard. ¡Es que los papás no lo quieren nada! (...) Gerard no puede pisar la casa de los padres de ella. Cuando él se va a Miami a ver a sus hijos, Clara no duerme en casa de sus padres, sino que duerme en casa de una amiga. Está enfadada con sus papás porque no aceptan a su pareja", aseguró Martin, quien ha seguido de cerca la vida privada del exjugador del FC Barcelona.

Estas revelaciones han dejado a muchos con la boca abierta, no solo por la naturaleza de los comentarios de Piqué, sino también porque situaciones familiares se están haciendo. Es evidente que, aunque Piqué y Clara Chía intenten mantener un perfil bajo, la curiosidad pública y la prensa no dejan de escudriñar en su vida personal.

Así que, mientras Piqué sigue compartiendo su nueva vida, parece que cada palabra que pronuncia es analizada con lupa, recordándonos que en el mundo de los famosos, la privacidad es un beneficio muy escaso.