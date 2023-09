Sebastián Caicedo tuvo pensamientos oscuros tras divorciarse de Carmen Villalobos

El actor Sebastián Caicedo estuvo, recientemente, en el programa ‘Bravíssimo’, y allí contó algunos detalles de su actual relación con la empresaria Juliana Diez. Asimismo, el artista no dudó en revelar cómo fue para él proceso de divorcio con Carmen Villalobos.

"Después de ese proceso yo entré en depresión, lastimosamente. En esos momentos de ansiedad y angustian vienen eses pensamientos locos. Yo tuve pensamientos locos y, en este momento no me da pena decirlo", expresó Caicedo.

"Sí, tuve pensamientos feos. Y esto no lo sabía nadie, ni mi familia porque yo pensaba en el dolor de ellos", reveló el actor.

además, el artista aseveró que para él fue muy complejo toda la atención que recibió por parte de los medios y a través de redes sociales luego de su separación. "Yo decía: ‘Dios, no puedo’. Se me vino el mundo encima, fui señalado, todo el mundo decía mil cosas de mí, y me engordé".

Le puede interesar: 'MasterChef: ¿Quién es la esposa de 'Biasso' Segura?

Asimismo, contó cómo fue su acercamiento a la iglesia cristiana. “Yo estaba en la iglesia en medio de mi dolor, del proceso, sanando y pidiendo perdón por todos mis errores. Y se me acercó alguien y me dijo: ‘Sebastián, ¿puedo orar por ti?’, luego me comentó: ‘ese día que tu estabas mirando ese árbol, tu no estabas solo, yo estaba allí contigo”, rememoró entre lágrimas.