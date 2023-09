Sebastián Caicedo reveló el detalle que llevó al divorcio con Carmen Villalobos

Sebastián Caicedo y Juliana Diez, ¿cómo se conocieron?

Él se encontraba en Medellín y cuando se fue a un café con un amigo, le dijeron que si quería asistir a una iglesia cristiana. Él dijo que sí y empezó a ir con frecuencia.

En aquel lugar veía a Juliana, pero no se hablaban. Sebastián confesó que le parecía una chica muy linda, pero como no buscaba nada, no se atrevió a acercarse.

Luego de tres meses, Juliana le habló sobre un proyecto que tiene sobre ropa femenina. Cuando compartieron sus números, empezaron a hablar y poco a poco se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Actualmente, tiene cerca de ocho meses de noviazgo y están más felices que nunca.