Novio de Aida Victoria Merlano es papá de una reina de belleza: ¿de quién se trata?

Aida Victoria Merlano, una de las influenciadoras más destacadas y controversiales de Colombia, volvió a estar en el centro de atención, pero esta vez no solo por sus propias acciones. La creadora de contenido barranquillera, conocida por su franqueza y autenticidad al compartir detalles de su vida privada, ha sido vista recientemente en videos compartidos por la hija de su actual pareja, Juan David Tejada. Estos momentos han generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, reflejando el interés que su relación ha despertado entre sus seguidores y el público en general.

Juan David Tejada , un empresario del sector agropecuario, es la nueva pareja de Merlano. La relación entre ambos ha llamado la atención, no solo por la popularidad de la influenciadora , sino también por los gestos románticos que han compartido en redes. En particular, un video en el que Tejada le regala un caballo a Aida Victoria se volvió viral, generando comentarios y especulaciones sobre la profundidad de su relación . Este tipo de publicaciones ha sido una constante en la vida de la barranquillera, quien ha sabido aprovechar su influencia para mantener a su audiencia siempre atenta.

Esta publicación generó diversas reacciones en redes, donde algunos seguidores de Aida Victoria también se mostraron interesados en la relación entre la influencer y la familia de Tejada . Un comentario en particular destacó: “cuídanos a nuestra Aida ”, a lo que Sara respondió: “Así va a ser, se las voy a cuidar demasiado, yo a ella la quiero mucho y no voy a permitir que nunca le pase algo malo”. Estas palabras reflejan el vínculo cercano que se ha formado entre la joven y la pareja de su padre, lo que ha sido visto con buenos ojos por muchos de sus seguidores.

Tejada no solo es conocido por su trabajo en el sector agropecuario, sino también por ser el padre de Sara Tejada , una joven que ha ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok . Sara también participó recientemente en el certamen de belleza Teen World Colombia 2024 , donde representó al departamento del Cauca. La joven ha compartido en varias ocasiones su admiración por su padre, describiéndolo como un hombre trabajador y presente en su vida. En una publicación reciente, expresó su gratitud hacia él: “Tengo el privilegio de decir que yo sí tengo un papá presente, que siempre se esfuerza por darme lo que él no tuvo en su infancia… siempre estaré eternamente agradecida con él porque es un gran hombre, un gran padre y un gran ejemplo para mí”.

Por otro lado, Juan David Tejada ha mostrado públicamente su amor por Aida Victoria. En su primera publicación en Instagram junto a la influenciadora, el empresario compartió un mensaje lleno de afecto: “No me va a alcanzar la vida para amarte mi reina”, lo que provocó una ola de reacciones y especulaciones en la plataforma. Aida Victoria respondió a este gesto con un comentario que generó rumores sobre la posibilidad de que la pareja tuviera planes de formar una familia: “¿Cómo sería para parirle?”. Aunque Merlano desmintió rápidamente los rumores sobre un matrimonio inminente, afirmando: “¿Ustedes me han visto un anillo a mí?”, su pareja no ocultó su deseo de casarse y tener hijos, respondiendo en un video: “Me quiero casar contigo porque me encantas, porque te amo, porque te adoro, porque me gustas, porque me fascinas”.

Este tipo de interacciones en redes sociales ha sido característico de Aida Victoria, quien ha construido su carrera en la creación de contenido mostrando una mezcla de su vida personal y profesional. Su autenticidad y capacidad para compartir experiencias de manera franca y sin filtros ha sido clave para conectar con su audiencia. A lo largo de los años, ha sido abierta sobre aspectos íntimos de su vida, incluyendo su pasado amoroso con figuras como el streamer Westcol, lo que la ha convertido en una figura constante en el mundo del entretenimiento digital.