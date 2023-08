Se le acabó el repertorio a Yeferson Cossio: Romántico mensaje a su novia se lo había dicho a su ex

En repetidas ocasiones, Yeferson Cossio le ha dicho a sus fans que pasen página con Jenn, porque él ya está feliz con otra persona. En su Instagram, en donde tiene más de 10 millones de seguidores, ha posteado diferentes en donde la muestra y le manda mensajes de amor, para que todos vean lo mucho que la quiere.

Sin embargo, en las últimas horas, algunos fans dijeron que el mensaje de cumpleaños que le puso a Carolina es igual al que le dedicó en su momento a Jenn Muriel.

"Si a todo! Me encanta 😍", "La misma frase que le decía a la ex 🥺😳", "Ese amor me parece tan falso", "¡Ay no! Ni el mismo se cree semejante labia 🤷🏽‍♀️", "Mooooor, esa ya la usaste con la anterior", "Estaba mejor la otra novia", "No puedo creer que esa chica sea leo", "Soy la única que piensa que esa niña es como tiesa 😕", "Ellos felices y lo demás preocupados 😂😂😂", dijeron algunos.