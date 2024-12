El ciclismo colombiano dice adiós a uno de sus íconos más queridos y respetados. Rigoberto Urán, conocido cariñosamente como el "Toro de Urrao", ha anunciado oficialmente su retiro del ciclismo profesional a los 37 años, poniendo fin a una carrera llena de éxitos y momentos memorables que marcaron la historia del deporte.

En una emotiva publicación en sus redes sociales el 29 de diciembre, Urán se despidió de sus seguidores y del equipo que lo vio crecer, EF Education-EasyPost, con el que compartió los últimos ocho años de su trayectoria. El mensaje, lleno de sentimientos encontrados, destaca su agradecimiento por cada etapa vivida en el ciclismo y, sobre todo, por el apoyo incondicional de su familia, compañeros y aficionados.

"Hoy, para mí, es un día lleno de emociones difíciles de poner en palabras. Después de ocho años en el equipo EF, llega el momento de despedirme de este uniforme que tanto significa para mí", inició el ciclista antioqueño, quien desde sus primeros días en el equipo estadounidense fue acogido como un miembro más de la familia. En su mensaje, destacó la importancia del EF, no solo como su equipo deportivo, sino como una familia que lo formó en todos los aspectos de su vida. "Este equipo no fue solo mi hogar deportivo; fue una familia que me acogió como un hijo, el hijo de Urrao, desde el primer día", expresó con profunda gratitud.

Urán reconoció que el ciclismo le brindó grandes enseñanzas, pero también desafíos. "El ciclismo me lo dio todo: me enseñó a perseverar, a luchar, a soñar y a caer para volver a levantarme. Ahora, cierro este ciclo con la satisfacción de haberlo dado todo y con la emoción de enfrentar un nuevo desafío", comentó, refiriéndose al siguiente paso en su vida: ser el padre que sus hijos merecen. Con una sonrisa, compartió que este nuevo reto junto a su esposa Michelle sería, tal vez, la "carrera más importante de su vida".