El cantante colombiano Feid, conocido también como Salomón Villada, ha logrado consolidarse como uno de los artistas más importantes de la música latina en los últimos años. Con canciones que se convierten en éxitos y una base de fanáticos en constante crecimiento, el artista anunció un lanzamiento especial para despedir el año.

A través de sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, Feid sorprendió al revelar la portada de su próximo álbum, titulado Las noches ya no son eternas. Este trabajo musical estará disponible el 28 de diciembre a las 12 a.m. Aunque aún no se conocen detalles sobre las canciones que incluirá o posibles colaboraciones, la expectativa por parte de sus seguidores no se ha hecho esperar.

En plataformas como X (antes Twitter), los fanáticos expresaron su emoción por el anuncio. “El 2024 me sirvió para darme cuenta que Feid es uno de mis cantantes favoritos”, comentó un usuario. Otros manifestaron su entusiasmo por descubrir las nuevas letras y el estilo que caracterizan al artista.

Con una trayectoria en ascenso y éxitos como Ferxxo 100, Feid ha logrado posicionarse como un referente de la música urbana. Su capacidad para conectar con el público joven y mantenerse relevante en la industria musical lo han convertido en uno de los nombres más importantes de la actualidad.