La actual temporada de La Casa de los Famosos ha sido tema de conversación constante en redes sociales debido a los múltiples enfrentamientos entre los concursantes. La tensión entre varios participantes ha generado momentos de gran impacto, convirtiéndose en tendencia en diversas plataformas.

Uno de los episodios más comentados recientemente fue el protagonizado por Yina Calderón y Melissa Gate, quienes han mantenido una relación conflictiva a lo largo del reality. Sin embargo, en una inesperada dinámica del programa, la influenciadora sorprendió al público al reconocer aspectos positivos de su compañera, a pesar de sus diferencias.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

Durante la actividad propuesta por el programa, Yina Calderón destacó las cualidades de Melissa Gate, lo que tomó por sorpresa tanto a los televidentes como a los demás participantes. A pesar de los constantes desacuerdos que han tenido, la empresaria reconoció el talento e inteligencia de su compañera.

“Soy una mujer muy objetiva. A pesar de que no quiera a una persona y no me caiga bien, soy capaz de reconocer sus cualidades. Melissa es demasiado inteligente, para mí, una de las personas más inteligentes de esta casa. Es una persona que le da luz, le da contenido a la casa. Ha tenido una vida difícil, es trabajadora y sabe aprovechar su talento para brillar en este programa”, afirmó Calderón.

Las palabras de Yina fueron recibidas con sorpresa por Melissa Gate, quien reaccionó con gestos de asombro. Sin embargo, la influenciadora también mencionó ciertos aspectos negativos que considera que su compañera debe mejorar.

“Siento que Melissa necesita manejar el ego. Te lo digo sin ser tu amiga y sin que me caigas bien: a veces uno está arriba y cuando menos lo piensa, cae. No podemos escudarnos en un personaje para herir a quienes nos aprecian. Conmigo no importa, porque he sido agresiva contigo y tienes derecho a responderme de la misma manera, pero no es justo lastimar a quienes te quieren”, agregó Yina Calderón.

Finalmente, sorprendió al afirmar que, si tuviera que elegir a alguien para abandonar el programa, Melissa no sería su opción.

