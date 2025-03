Después de meses de especulación, Aida Victoria Merlano reveló que está esperando su primer hijo. La creadora de contenido compartió la noticia a través de un video en Instagram, donde combinó imágenes de momentos difíciles de su vida con un mensaje de fortaleza, para finalmente mostrar su vientre de embarazada.

"¿Cómo es que eres tan fuerte? Pues a veces no se finge, se aguanta por instinto porque no queda de otra. Sin importar a qué nos enfrentamos, siempre lo esperamos con la mejor cara. Mientras se nos permita llevar el maquillaje por fuera, cada quien verá qué pesar esconde por dentro. A la larga, fingiendo ser fuertes, nos hacemos. Y ante la pregunta de si el aguante vale la pena, sí sería la respuesta", expresó la influencer en la narración del video.

Epa Colombia ya había revelado el embarazo de Aida Victoria?

Los rumores sobre el embarazo de Aida Victoria Merlano no son nuevos. La primera en hablar del tema fue Epa Colombia, quien lo reveló en un video subido a sus redes sociales el pasado 11 de enero.

En sus historias de Instagram, la influencer y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, afirmó que tenía un “chismononón, un chisme macabro”.

"Amiga, por favor siéntate ahí, para lo que estás haciendo porque te tengo un chisme, porque a mí nada se me escapa, ni La Red Caracol. Como bien sabes, Aida Merlano está embarazada. Ella quería embarazarse de Westcol, pero como él es un niño irrespetuoso y no la valoró, se consiguió este otro hombre", dijo la creadora de contenido.

Luego añadió un comentario que dejó a muchos intrigados: “Este otro hombre, pronto se queda sin caballos”, aunque no mencionó nombres.

Además, aseguró que la influencer ya tenía síntomas: “Ella está embarazada, está vomitando, les voy a mostrar un video espectacular de cómo tomó esta decisión con este otro hombre (risas). Ay, amiga, se la pasa vomitando, está súper mal”.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el embarazo?

Días después de la revelación de Epa Colombia, Yina Calderón también se refirió al tema. En sus historias de Instagram, la DJ y empresaria anunció que dejaría atrás sus diferencias con Aida Victoria, explicando que ya no pelea con mujeres que son mamás.

"Yo con las mamás no peleo. No me gusta discutir con mujeres que ya son mamás o que están recién paridas, porque siento que pasan a otra etapa de la vida", dijo Calderón.

Pero lo más sorprendente fue cuando confirmó el rumor: "Ya no voy a pelear más con Aída Merlano… ¡porque está embarazada! Se me fue un contrincante".

Ante la insistencia de sus seguidores sobre cómo obtuvo esa información, Calderón respondió con su característico tono: “Ahora dirán: «¿Y usted, Sayabruja, cómo sabe que está embarazada?» Pues porque Sayabruja todo lo sabe”.