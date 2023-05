Sara Uribe y sus tropiezos para emprender: perdió su negocio terminó embargada

"Le conté mis sueños y ella me dijo no de una, yo soy la tesa en finanzas. Yo le dije bueno, vamos a poner mitad y mitad entonces, este es mi sueño", dijo en La Sala de Laura Acuña, un programa de YouTube de la presentadora.

Aseguró que reunió a personas que conocía de antes, con las que había trabajado y sabía que eran buenas para nutrir a su nuevo proyecto 'La casa mágica de Sara U".

Explicó que no sabe qué le pasó a su conocida, pero se sumó todo, porque en ese momento ella se fue para China, luego a Brasil y cuando regresó vio que a la mujer le había fallado e incluso comenzó a clasificar las firmas de Sara.

Puedes ver: Sara Uribe: la mamá, empresaria y modelo colombiana multifacética

"Se puso a falsificar mis firmas, a hacer préstamos a mi nombre, por su inexperiencia hacía cosas que no debía hacer y no me lo decía, me falsificaba los informes".

Al volver de Brasil y enfrentarse a la realidad, encontró que tenía muchas deudas y debía hasta los salarios de las personas que trabajaban en el local, claramente el nombre de ella era el que se veía inmerso en todas esas problemáticas, aunque su colega había sido la directa responsable.