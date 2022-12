Sara Uribe sorprende con confesión íntima y responde por qué está en 'verano'

La presentadora se destapó sobre su vida íntima y dejó boquiabierto a más de uno.

Esta vez no ha sido la excepción, pues la también empresaria causó revuelo al sincerarse sobre su vida personal con sus más de 6 millones de seguidores, al revelar que desde hace un buen tiempo no tiene relaciones íntimas, debido a que desde hace mucho no sostiene una relación estable de pareja y dando a entender que necesita de vínculos afectivos para involucrase con alguuien en la intimidad.

“Hace mucho tiempo no lo hago. La verdad es que hace mucho rato no me enamoro… Primero tengo que estar muy, pero muy enamorada”, dijo la empresaria.

Entre otras preguntas que la famosa respondió, tuvo que ver con sus prótesis en los senos, entre otros retoques que se ha realizado, a lo que Uribe respondió: “No tengo ni biopolímeros, ni síntomas por mis prótesis. Amo mis prótesis y no me las quitaría a no ser de que fuera estrictamente necesario”.