Fan de Karol G fue la envidia de todos: la 'Bichota' se bajó del escenario y le cantó bien cerquita

Fan de Karol G quedó derretida, luego de que la paisa le cantara al frente de ella.

Karol G ha impresionado a todos con sus grandes éxitos. En los últimos días, ha dado de qué hablar, luego de que empezara su gira por Estados Unidos, en donde ha cantado sus más recientes sencillos. Uno de los más escuchados ha sido 'Mi ex tenía razón' y ha gustado mucho porque tiene un ritmo particular que no se había escuchado antes en ella.