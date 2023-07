Sara Uribe paralizó las redes con su disfraz de Barbie: "Hasta la verdadera siente envidia"

Sara Uribe dejó sorprendido a todos los fans, luego de publicar unas fotos como 'Barbie'. Mostró las chichis y todos quedaron enamorados.

Según indicó Pía Barragán, una usuaria de Twitter, Barbie tuvo cerca de 449.000 espectadores en los cines, superando a Avengers: Endgame y The Fast And Furious.

Varias famosas colombianas quisieron estar acorde a este día, por lo cual, se vistieron como toda una muñequita. Entre las que se destacaron, Yina Calderón, Epa Colombia y Sara Uribe. La presentadora dejó en shock a los internautas, porque hasta el momento ha sido una de las que más se parece a Barbie, según los comentarios de los fans.

La ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele subió un par de fotos, en donde se le ven las chichis y dejó loquito a todos, con ese color rosa que resaltó su belleza.

Muchos le dijeron a Sara Uribe, que hasta el momento, ella es la más parecida. Tanto así, que la verdadera Barbie podría sentir envidia.

"De todas las imitaciones de Barbie, esta es la que más me ha gustado", "se ve espectacular", "La mejor Barbie que he visto, Divina", "Eso sí es una imitación, no la payasa de Yina Calderón", "Hasta la verdadera Barbie siente envidia, quedaste hermosa", "Ella si se parece", "Tienes un rostro de muñeca, apoteósica", "Con los filtros todo es posible", "Sarita es tan hermosa que todo lo que hace lo hacen tan bien", dijeron algunos.