Sara Uribe desempolvó chat con Feid y reveló lo último que se dijeron: "Y ahora, ni un hola"

Sara Uribe dejó impresionado a todos, al revelar el chat con el Ferxxo, ¿qué se decían?

En varias oportunidades, ha sido tendencia por estas imágenes muy provocadoras, que ayudan a que muchos se trasnochen viendo sus fotografías. Sin embargo, en esta ocasión, llamó mucho la atención por hablar de Feid en una entrevista, en donde confirmó que ellos eran muy cercanos.

La ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele fue invitada al programa del youtuber 'Dimelo King'. Ellos estaban hablando de Feid y dijeron que el paisa había creado un personaje. Frente a esto, Sara Uribe dijo que a ella le gustaba como estaba ahora, porque había cambiado muchísimo. "A mí me aterra el personaje del Ferxxo", fueron sus palabras.

Los que estaban presentes, le preguntaron que si ella conocía a Feid y dijo que sí. Allí reveló que él fue novio de una amiga de Sara y que antes utilizaba unas pintas totalmente diferentes. Luego de esto, aseguró que el paisa ya ni le responde los mensajes y que la última vez fue en el 2018 para el tema de un video.

"Yo le escribí mono, felicitaciones, me siento muy orgullosa y él antes me decía mona, súbeme esta canción a tus historias. Y ahora ni hola, gracias, nada y hasta me dejó de seguir.", expresó Uribe.