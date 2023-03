Sara Uribe le contestó con 3 piedras en la mano a usuario que la llamó "zorra"

Internauta intentó insultar a Sara Uribe y le salió caro el chistecito.

Por estos días las repuestas de la presentadora y modelo Sara Uribe se han convertido en tendencia, pues la paisa de 32 años no tiene 'pelos en la lengua' para hablar sobre su vida personal o frenar a quienes le hacen comentarios o preguntas subidas de tono.

De interés: Sara Uribe no se dejó y se fue contra seguidora que la criticó: "Vieja metida"

Precisamente con relación a lo anterior, un nuevo comentario habría molestado a Sara Uribe, ya que en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario la insultó.

Durante la actividad la paisa contó que el negro es su color favorito de lencería, que se está quitando sus tatuajes porque hay momentos con los que ya no se siente identificada y de cómo ha sido su proceso de ser madre de Jacobo, el hijo que tiene con Guarín, hasta ahí todo normal, la cosa se complicó cuando las preguntas empezaron a ser groseras, tanto que alguien se atrevió a preguntarle: "¿por qué tan zorra y fea?".

Ante tal ofensa, Sara no dudó en responderle al internauta, no obstante, en esta ocasión no fue grosera, sino fue quizás más inteligente que su "contrincante", ya que resaltó las cualidades y habilidades de los zorros, pues según ella, es un honor ser dicho animal, por lo que invitó a la persona que había hecho el comentario a investigar un poco más antes de hablar.