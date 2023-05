Sandra Reyes indicó que todo sucedió luego de que ella fuera abducida (extraterrestres toman a un ser vivo terrestre), pues se subió a una nave que recuerda era transparente y según ella, viajaron a un lugar que no cree sea la Tierra, pues la atmósfera era distinta, esto sin dejar de lado que también indicó entraron en un extraño túnel.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, concluyó.

Para la actriz ese momento fue bastante confuso y no entendía nada, sin embargo, con el pasar de los años se dio cuenta que era real y no un sueño como pensaba.

"Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer" dijo la actriz.

El conocimiento sobre estos seres llegó cuando leyó el libro 'El rescate de la Tierra', un texto con el que aclaró algunas dudas y reafirmó lo sucedido años atrás.

Por otro lado, Sandra Reyes aseguró que los extraterrestres nos envían mensajes, pues sigue páginas que hablan de ello y también se ha informado al respecto.