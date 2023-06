Romeo Santos: reviven video de cuando 'humilló' a periodista por criticar su voz

En cuanto a su carrera musical, son 28 años componiendo y cantando por todo el mundo y aunque para algunos melómanos él es el 'Rey de la Bachata', hay quienes critican sus canciones y en especial su tono voz.

Precisamente, su talento vocal fue cuestionado hace un tempo por un periodista en lo que parece ser una rueda de prensa, pues en el video se escucha decir al hombre que sin su voz difícilmente sería reconocido por las personas, por lo que le preguntó si la tenía asegurada, ya que ese día lo escuchaba como enfermo.

"Sin tu voz, no eres nadie, nadie te podría reconocer en ningún lugar" Yo te escucho una voz muy apagada ahorita, ¿cuidas tu voz la tienes asegurada por algún modo?", preguntó el periodista.

Ante las apreciaciones, Romeo Santos defendió a capa y espada su talento, no sin antes decir, que lo que lo hace especial son sus composiciones y que cuando su voz ya no sea igual de "buena" para la industria, estas son las que seguirán haciendo historia.

"Antes de considerarme cantante, me considero compositor. Cuando llegue a cierta edad, Dios no lo quiera, pero es posible que sí, que pierda mi voz, y cuando digo perder, quizás estoy utilizando la palabra equivocada, puede cambiar y va a cambiar, pero el fuerte mío es mis composiciones y eso nunca va a morir... Y sí la cuido, sí me escuchas un poquito afónico, es porque me acabo de levantar, pero estoy muy bien, ¿quieres ver?", dijo Romeo Santos.

Quizás para reafirmar lo dicho, el cantante se aventuró a cantar su famosa canción 'Odio', misma que sonó como si se estuviera escuchando de un disco.