Esposa de Romeo Santos es todo un misterio: El 'Rey de la bachata' la mantiene alejada de la fama

Lo que se conoce de la vida de Romeo Santos es porque él mismo decide compartirlo, pues difícilmente es fotografiado por los paparazzi.

Dentro del misterio de su vida, muchas internautas se preguntan por su pareja sentimental, pues el 'Rey de la bachata' no habla de quién es, cómo se llama e incluso no comparte fotografías familiares donde aparezca. Su decisión de mantener todo alejado de los medios es realmente enserio, pues por más que un interesado busque, no encontrará nada al respecto.

De su novia o esposa solo existe una fotografía compartida por el programa El Gordo y la Flaca, imagen en la que se ve a Romeo Santos al lado de una mujer, la cual se presume es su pareja, primero por la postura que tiene hacía el artista y segundo por el lujoso anillo que tiene en su mano.

Los rumores aseguran que el anillo sería la prueba de que la relación que se presume viene de años atrás es enserio, pues es la primera vez que Romeo Santos se deja ver con una mujer en público.

