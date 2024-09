Anthony Romeo Santos, conocido como Romeo Santos, nació el 21 de julio de 1981 en El Bronx, Nueva York. Criado en una familia humilde de origen dominicano y puertorriqueño; su papá era albañil y su mamá ama de casa.

Su pasión por la música comenzó en el coro de la iglesia local. A los 14 años, formó parte de ‘Los Tinellers’ y más tarde se convirtió en el líder de "Aventura", popularizando la bachata internacionalmente.

Sin embargo, su vida personal enfrentó desafíos. A los 19 años, abandonó a su novia embarazada, pero años después asumió su responsabilidad paterna. "No fue planeado y me impactó tanto que hui como un cobarde. Sentía que era un niño teniendo otro niño y me alejé. Fui poco hombre, lo confieso, no quería reconocer que tenía un hijo y me avergüenzo de eso, porque en el medio había una criatura inocente que no tenía la culpa de lo que había sucedido y con la que yo no cumplí", explicó Romeo en una entrevista.

Después de un matrimonio fallido, se enfocó en su carrera musical, colaborando con artistas como Wisin & Yandel, Thalía y Don Omar. Ahora, el artista está casado con Francelys Infante, una modelo venezolana con la que lleva casi 10 años de relación y tres hijos.

Con ‘Aventura’, ganó premios internacionales y actuó en la Casa Blanca. En 2011, lanzó su carrera solista con el éxito "You" y se convirtió en el cantante de bachata más reconocido mundialmente. Actualmente, se reúne con ‘Aventura’ para una gira que incluye Colombia.

Recientemente se conoció que ‘Aventura’ añadió un concierto en Bogotá, el próximo 14 de diciembre en el estadio El Campín, a su gira de despedida 'Cerrando Ciclos', que desde mayo los ha llevado a ciudades de América y Europa.