Maluma ha conquistado el corazón de los colombianos desde el principio con grandes éxitos como “Borro casete”, “Carnaval” y “La curiosidad”. A nivel mundial, ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el MTV Europe Music Award for Best Latin y el Lo Nuestro Award for Pop/Urban/Dance Song of the Year.

Sin embargo, recientemente se vio envuelto en una complicada situación durante la ExpoInternacional Equina Feria de las Flores en Medellín. El cantante no dudó en denunciar el incidente a través de sus redes sociales.

“Estamos ya por acá en el paraíso, en casita. Pero escúchenme porque les tengo una historia más peye. Este fin de semana, mientras estábamos viendo a nuestra potranca en compañía de nuestros amigos de Dos Aguas, a la salida ¡pum! Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular”, relató Maluma. Leer más: Mauricio Leal: Experto en lenguaje no verbal descubre gesto clave en el video de su muerte El intérprete de ‘Cuatro babys’ comentó que su primera reacción fue hacer un escándalo, pero luego se arrepintió y pensó: “Lo que fue, fue”. No obstante, se siente intranquilo porque aún no ha podido recuperar su iCloud. En el mismo video, Maluma se dirigió a los ladrones: “Si los que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas, no, no se pueden dedicar a robar, ¿pa’ qué? Hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos”. Luego, con ironía, añadió entre risas: “Ese celular lo tengo bloqueado, no les va a servir para nada”. En otro video, Maluma explicó que sus contraseñas habían sido alteradas: “El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas, así que me tocó empezar de cero. Estoy sin celular, este solo tiene Instagram y redes sociales, pero ando sin WhatsApp”, dijo. La noticia generó rápidamente reacciones en redes sociales. Los seguidores de Maluma expresaron su apoyo y, en algunos casos, hicieron comentarios con humor: “Le robaron el celuco al amor mío” y “Maluma diciéndole a los ladrones que dejen de robar y hagan música jajajaj, lo amo” destacaron entre los comentarios. Además, hubo quien recordó un incidente anterior en el que le robaron un arete a Maluma, diciendo: “Ey, me robaron una areta, me robaron mi areta”. Vea también: Con detalle en redes, Ángela Aguilar habría confirmado que está esperando bebé de Nodal En este momento, el cantante se está preparando para su próximo concierto en la ciudad de Nueva York, que está programado para septiembre. En este evento, espera tener la oportunidad de reencontrarse con su público de los Estados Unidos.