El estremecedor video de los últimos momentos de vida de Mauricio Leal, el famoso estilista colombiano, ha dado un nuevo giro. Un experto en lenguaje no verbal ha revelado que un simple gesto podría contener la clave para entender si realmente fue responsable de la muerte de su madre y la suya propia. Este video, que ha sacudido al país, podría ser mucho más que una confesión forzada.

Según Giraldo, este gesto es revelador. “Cuando una persona saca la lengua justo antes de decir algo importante, es una señal clara de que lo que está diciendo no concuerda con lo que realmente siente” , explicó el experto. En otras palabras, ese pequeño gesto podría ser una señal de que Leal no estaba diciendo la verdad por voluntad propia. ¡Una revelación que podría cambiar el rumbo de la investigación!

Aquí es donde entra en escena Feliciano Giraldo , un especialista en lenguaje no verbal que fue invitado al programa Sin Carreta en Canal 1. Giraldo realizó un análisis minucioso del video, enfocándose en un gesto aparentemente insignificante pero crucial: Leal saca brevemente la lengua antes de decir que se había enterrado cuchillos.

¿Cómo influye la expresión facial de Leal en el análisis?

El rostro de Mauricio Leal durante todo el video también llamó la atención de Giraldo. El experto asegura que la expresión de tristeza es constante, y esto podría decir mucho sobre su estado emocional en esos últimos momentos. "No vemos la calma típica de alguien que ha decidido acabar con su vida", señaló.

En lugar de mostrar resignación, la mirada de Leal refleja dolor y tristeza profunda, lo que refuerza la idea de que no estaba actuando por su propia voluntad. ¿Un hombre dispuesto a quitarse la vida no debería estar más sereno? Según Giraldo, su mirada cuenta una historia diferente, una de sufrimiento, no de decisión.

Otra observación que Giraldo destacó es la posición del cuerpo de Leal. Durante el video, Leal está recostado sobre su lado derecho, lo que, según el experto, habría dificultado que se grabara a sí mismo. Este detalle hace pensar que alguien más estaba presente en la habitación, controlando la grabación y posiblemente dictando lo que Leal debía decir.

Pero eso no es todo. En la grabación también aparece una sombra reflejada en la pared, otra señal de que no estaba solo. Si Leal hubiera sido quien manejaba la cámara, ¿por qué se vería la sombra de otra persona? Este detalle alimenta aún más la teoría de que fue manipulado para crear una falsa narrativa.