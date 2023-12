Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, reveló foto de sus hermanas.

En la actualidad, Urán brilla en el mundo deportivo y forma parte del Education First, uno de los equipos más importantes de ciclismo en el mundo. Además, ha construido una sólida carrera como empresario, ya que cuenta con diferentes negocios en el país, algunos de ellos son: 'Go Rigo Go', 'El café de Rigo', 'La finca de Rigo' y 'Grosería by Rigo'.

Además, el antioqueño se ha encargado de crear sus propias competiciones de ciclismo y con su carrera 'El Giro de Rigo' ha logrado que miles de aficionados a este deporte participen en Colombia y en Ecuador.

