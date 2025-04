En una de las jugadas más inesperadas de esta temporada, La casa de los famosos Colombia 2025 sorprendió a todos con el regreso de una participante que parecía ya parte del pasado: La Jesuu', nombre artístico de la influenciadora caleña Valentina Ruiz. Su retorno ha encendido las redes, causado especulación en el juego y despertado intriga sobre cómo influirá su reaparición en medio del ambiente tenso que vive actualmente la casa.

El poder que lo cambió todo: la resurrección

Durante la más reciente gala de nominación, celebrada el miércoles 23 de abril, los participantes fueron enfrentados a una nueva dinámica: cada uno debía escoger una manzana, y dentro de ellas se escondían poderes especiales que debían usarse de inmediato.

El giro más sorpresivo llegó cuando La Toxi Costeña, una de las concursantes más carismáticas y polémicas, obtuvo el 'poder de resurrección', un privilegio único que le permitía revivir a un exintegrante eliminado. Su elección fue contundente: Valentina Ruiz, La Jesuu'.

“No he dormido, no he comido, estoy en shock (...) A estas alturas del partido, esto es un privilegio. Habrá sorpresas y sorprendidos. Esto es la revancha”, afirmó la Jessu' en sus historias de Instagram.

¿Quién es La Jesuu' y por qué su regreso genera tanto ruido?

Valentina Ruiz es una creadora de contenido caleña que ganó notoriedad por su autenticidad, humor ácido y mensajes sin filtros. Aunque fue una de las primeras eliminadas del programa por no conseguir suficientes votos del público, su participación fue intensa y marcada por su firme postura dentro de la casa.

Durante su paso, se destacó por defender públicamente a Karina García, en un momento donde la paisa comenzaba a ser blanco de juicios tanto dentro como fuera de la casa. Su salida dejó un vacío emocional fuerte en su equipo y en sus seguidores, pero ahora, vuelve con más visión y determinación, dispuesta a no cometer los mismos errores.

¿Cuándo entra La Jesuu'?

El programa aún no ha confirmado la fecha exacta de su reingreso, pero la producción ha dejado claro que será en un momento clave para sacudir la estrategia actual y romper la rutina de los participantes.

La incógnita ha generado todo tipo de teorías en redes sociales. Algunos creen que entrará por sorpresa durante la próxima gala, mientras que otros especulan que podría ingresar durante una prueba importante.

Un regreso en medio de traiciones, lágrimas y tensión

La vuelta de La Jesuu' se da en un contexto complejo dentro de la casa. El ambiente está marcado por la reciente traición de Yina Calderón a Karina García, a quien nominó inesperadamente tras obtener el 'poder de intercambio', sacando de la placa a Laidy Tabares y poniendo en su lugar a Karina.

La situación desató lágrimas, confrontaciones y rompimientos en el grupo fuego. Karina, visiblemente afectada, fue cuestionada por Yina, quien incluso la acusó de ser envidiosa. La reacción del público fue inmediata: acusan a Yina de proyectar sus propias inseguridades sobre Karina y aplauden la templanza de la paisa.

En este contexto, la presencia de La Jesuu' promete dinamitar aún más la convivencia. Ya no está alineada a un equipo fijo, pero sí trae claridad sobre lo que ha visto desde afuera y lo que piensa de las traiciones que se han venido gestando.

Reacciones en redes: "¡La verdadera bomba apenas va a estallar!"

El anuncio del regreso de La Jesuu ha causado una ola de comentarios:

“Esto se va a descontrolar. Jesuu vuelve con información de primera.”

“No es chica fuego, pero viene más encendida que nunca.”

“Volvió la reina, que tiemblen los falsos y los tibios.”

“Karina ya no está sola. Ahora tiene una aliada con visión externa.”

¿Qué se espera de su regreso?

Con conocimiento de lo que ha sucedido dentro y fuera de la casa, La Jesuu' representa un cambio en la balanza del poder. Aunque no volverá a su antiguo equipo, su postura sobre Karina y su visión crítica de lo que ha pasado la convierten en una jugadora de cuidado.