¿Rauw Alejandro extraña a Rosalía? Detuvo concierto y en medio de lágrimas, fans lo animaron

Recientemente, Rauw Alejandro estuvo en el escenario cantando 'Hayami Hana' en Barcelona y mientras cantaba, se le iba yendo la voz, hasta que en un momento dejó de cantar. Se puso un pañuelo en la cara y todos le empezaron a dar ánimos para que siguiera cantando. Él lo intentó una vez, pero no pudo.

Luego de unos segundos de respirar siguió entonando aquella canción. En los comentarios le dijeron que ni habían entendido nada de lo que estaba diciendo y además le dijeron que les daba tristeza verlo así tan mal por Rosalía.

"No entiendo nada de lo que dice", "A lo mejor me conmovería si lograra entender los sonidos que emite", "Me da pesar Jajaj, pero el que pagó por engañarla fue usted mano", "es una persona que está viviendo su tusa en la máxima expresión", "Este pobre no se le entiende nada", "Los hombres ya no lloran, los hombres facturan", dijeron algunos.