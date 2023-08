Rauw Alejandro se quebró en pleno concierto y se le aguaron los ojitos: "Ojalá estuvieras hoy aquí"

Rauw Alejandro no la estaría pasando bien, luego de la ruptura con Rosalía.

También su nombre ha aparecido, luego de la ruptura con Rosalía. En julio se filtró que la pareja había terminado, a pesar de que tenían una boda pendiente.

A los dos días, el primero en confirmar fue Rauw, en donde aseguró que no fue por una tercera persona. Luego Rosi, como le decía él, le pronunció y dijo que ella lo quería, pero ya no eran más pareja.

En medio de todo este 'boom' sobre su separación, cada uno está dando lo mejor de sí, en sus conciertos. Recientemente, el puertorriqueño puso a cantar y bailar a más de uno, pero le sucedió algo que no se esperaba.

Cuando estaba cantando 'hoy aquí', se le quebró la voz y no pudo continuar cantando en pleno escenario. Él intentó continuar y la pista ayudó a que se escuchara la canción. Además, en un momento, parece como si se hubiera limpiado las lágrimas, coger fuerzas y terminar el show. Varios empezaron a especular que está mal por Rosalía.

Además, hay que resaltar que, la canción que recientemente se nombró, habría sido escrita para la española. Los versos dejaron a más de uno confundido, porque nunca se confirmó que sí sea para la intérprete de 'Con altura'.

Parte de la letra de 'Hoy aquí'

De ti, mal me despedí

La última vez que tú y yo nos vimos

Ojalá estuvieras hoy aquí

Para continuar lo que no pudimos

Baby ya no miro el reloj

Aunque ya son más de las doce

Ya no me funciona el alcohol

Y en mi mente sigue tu nombre