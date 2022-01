"En cualquier momento salgo diciendo que me quebré", expresó Epa colombia.

“Me duele el alma linda, estuve trabajando todos estos días súper duro porque la DIAN me dijo -necesito que me pagues mil millones- uy amiga me dolió hasta el alma amiga”, expresó.

Después compartió en sus historias el documento donde se evidencia el cobro de los impuestos.

“Definitivamente la DIAN me tiene muy aporreada en cualquier momento salgo diciendo que me quebré (…) saqué toda la plata del banco y la voy a esconder en mi casa porque me la está robando la DIAN”, dijo Epa Colombia.

A modo de broma Epa Colombia cogió unos fajos de billetes como teléfono y simuló que hablaba con la DIAN “sí, sí te voy a pagar, ¿cuánto necesitas?”, además indicó que de nada vale reunirse “con un poco de manes que te van a ayudar -que vote que te vamos a bajar los impuestos- uy estoy tan atacada”.

“Ya no quiero ser amiga de Uribe de Petro, ya no quiero ser amiga de nadie”, Aseguró.

Aprovecho para indicar en sus historias que había mejorado la fórmula de su keratina y de las biotinas que ofrece y también envió un mensaje a sus seguidores expresando que espera que emprendan este año y salgan adelante.

Luego, al parecer como dedicatoria mostró sus billetes y de fondo colocó la canción ‘Rata inmunda’ de Paquita la del Barrio y escribió DIAN.