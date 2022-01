Lina Tejeiro se corrió la tanga y mostró la cicatriz que le dejó la extracción de biopolímeros

Lina Tejeiro aseguró que la marca se puede borrar un poco más.

Entre esas, la actriz colombiana Lina Tejeiro, quien además en sus redes sociales mostró cómo quedó la cicatriz de dicha intervención.

A través de sus historias de Instagram, levantándose la ropa interior dejo ver el tamaño de la cicatriz, aunque es leve, se puede percibir el corte en su piel; Lina Tejeiro aseguró que la marca se puede borrar un poco más.

Puedes ver: Capturan a modelo por el contenido que compartía en OnlyFans: podría ir a la cárcel

“Hace unos meses me había hecho yo unas sesiones de laser fraccionado y eso me ayudó un montón a desvanecerla, pero no volví y no he estado juiciosa, si hubiese estado juiciosa, seguramente ya no se notaría”, indicó.

Así mismo, explicó que sacar el 100% de los biopolímeros es prácticamente imposible, pero su cirujano logró extraer un noventa por ciento del producto y no necesita más intervenciones.

En las redes muchas piden el contacto del médico que realizó la cirugía pues, aunque se haya sometido a las sesiones de láser, su cicatriz es muy pequeña comparada con las cicatrices de otras personalidades que han mostrado esa misma marca.