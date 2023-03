Por su parte Aida Victoria Merlano ha estado enfocada en la creación de su contenido y acaparando las miradas y suspiros de sus seguidores, mientras que Westcol, estaría haciendo todo lo contrario, pues en su más reciente video en Twitch, el streamer quedó muy mal parado al dar su opinión sobre la comunidad LGBTIQ+.

Todo empezó cuando le preguntaron qué pasaría si un hombre gay llevara a alguien de su mismo sexo a su casa, a lo que Westcol contestó sin problema que eso no va con él y que prefiere que hagan sus cosas lejos de él, ya que no tiene que aguantarse nada de eso.

"No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quiera bro, pero eso sí no va conmigo… 'WestCol es un homofóbico', cero perro, que haga sus m.... y que el hijuepu… sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el put..." indicó.

Como si esto no hubiera sido suficiente, Westcol aseguró que no tendría problema con disparar a alguien homosexual, ya que en palabras textuales dijo: "lo fulmino a balazos".

Las declaraciones del streamer molestaron a los internautas y a la comunidad LGBTIQ+, quienes han tildado el actuar de Westcol como peligroso.