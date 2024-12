Camilo Trujillo, actor y modelo nacido en Medellín, Antioquia, es el nuevo participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Con un 45,45 % de los votos, Trujillo se impuso en el quinto grupo de aspirantes, dejando atrás a figuras como Daniel Bermejo, Claudio de la Torre, Sebastián Tamayo, Mateo Andrés Velásquez y Andrés Altafulla.

El actor expresó su gratitud hacia quienes lo apoyaron durante el proceso. “Mil gracias, que Dios me los bendiga. Estaré contándoles prontamente nuevos detalles acerca de La Casa de los Famosos Colombia”, dijo en su primera reacción tras conocer el resultado.

Trujillo, quien llegará al reality como un hombre soltero, admitió que enfrentará ciertos temores relacionados con la convivencia. “Lo más difícil sería que no me dejaran dormir, para mí el sueño es clave”, confesó.

Acostumbrado a vivir solo desde joven, el actor reconoce que esta experiencia marcará un cambio significativo en su vida diaria.

Camilo promete no ser solo “una cara bonita” dentro de la competencia. “Quienes me apoyan y conocen, saben todo lo que he luchado por estar aquí”, afirmó. Durante su campaña, se describió como alguien inteligente, carismático y capaz de enfrentar cualquier desafío, cualidades que, según él, lo convierten en un fuerte contendiente para alzarse como el segundo ganador de esta popular competencia en Colombia.

El camino de Trujillo para llegar al reality fue intenso. Durante más de un mes, el actor visitó distintas ciudades y trabajó arduamente para conquistar el apoyo del público. “Cuando uno hace las cosas bien, siempre pasará algo. Todas las personas que creen en mí saben lo que hemos trabajado”, comentó con emoción.