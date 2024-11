Nanis Ochoa es una de las aspirantes de esta semana para entrar a La casa de los famosos Colombia 2, ‘reality’ que se estrenará en el 2025.

La antioqueña tuvo una conversación con RCN Radio y se sinceró sobre varios puntos relacionados con su interés por regresar al formato, en el cual estuvo solo 24 horas en su primera temporada.

La modelo dijo por qué le gustaría volver a La casa de los famosos: “Mi gente, estuve solo 24 horas en la primera temporada y di demasiado de qué hablar. Hablaron muchísimo más de mí que de otros participantes que habían estado en la casa durante más tiempo”.

Nanis Ochoa se sinceró sobre querer volver a La casa de los famosos Colombia

Y agregó: “Ahora ustedes imagínense lo que yo puedo lograr con más tiempo en la casa. Mejor dicho, yo tengo contenido para alegrarles la noche, para darles historia, se van a entretener demasiado, demasiado conmigo”.

Sobre si tiene alguna costumbre vergonzosa por ocultar, comento entre risas: “Yo creo que ir al baño, eso es demasiado vergonzoso, demasiado. Y los sonidos y uno con el micrófono ¡Ay, no!. Siempre decía, ‘Producción, ¿qué estará pensando de mí? Esta niña, mejor dicho, quien la viera. Eso es vergonzoso’”.

En el tema sentimental, confesó que está soltera y tranquila, no obstante, no descarta coquetear dentro de la casa, pero no enfocado en algo amoroso, pues considera que lo que pasa allí no es el mundo real.

Nanis dejó claro qué dejará ver de ella dentro del ‘reality’: “Los seguidores eh se van a encontrar con la Nanis multifacética, que no esconde sus sentimientos, sus emociones. Si a mí me cae mal alguien, se me va a notar ahí mismo. No, no puedo como ocultar muchas cosas. Entonces, con la Nanis auténtica”.

