Yana Karpova rompe el silencio tras su inesperada salida de ‘La casa de los famosos’

La sorpresiva salida de Yana Karpova de La casa de los famosos Colombia dejó a sus seguidores con muchas preguntas. Aunque su paso por el reality fue breve, la joven de origen ruso logró ganarse el cariño del público, en especial por su amistad con Melissa Gate, una de las favoritas de la competencia. Sin embargo, su salida generó especulaciones en redes sociales, sobre todo después de que su novio, el cantante Cris Valencia, ingresara inesperadamente para llevársela.

En medio de los rumores, comenzó a circular un video en el que Karpova hablaba de su situación migratoria, lo que hizo que muchos pensaran que su salida del programa estaba relacionada con problemas legales en el país. Ante la confusión, la cantante decidió aclarar lo sucedido y prometió revelar la verdad en los próximos días.

¿El video sobre su salida de Colombia es reciente?

Después de que el video en el que Yana Karpova mencionaba su necesidad de salir de Colombia comenzara a viralizarse, la joven salió a desmentir la información. En la grabación, se le escucha decir:

"Tengo que salir de Colombia y ojalá que me dejen entrar, porque si no, yo no sé qué hacer, va a ser un shock para mí. Me dicen que me dejan entrar por tres meses, estoy buscando el país a donde irme porque eso tiene que ser ya. Pensando en irme a Panamá, por lo menos unos cinco días".

Sin embargo, Karpova aclaró que se trata de un video antiguo y no tiene relación con su salida del reality. A través de su cuenta de Instagram, la cantante explicó que la grabación fue hecha hace más de tres años y que la información que se estaba difundiendo era falsa.

"Es un video fake, yo lo subí hace como tres años", escribió la influencer, desmintiendo las especulaciones sobre su deportación.

