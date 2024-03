¿Qué gracias, pero chao? Nataly Umaña asegura que no fue infiel, pero igual se separaría

Nataly Umaña, conocida actriz de Colombia y México, está en medio de una profunda reflexión sobre su matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada. En el último episodio del reality 'La Casa de los Famosos', Nataly habló sobre su experiencia dentro de la casa y cómo esta le ha permitido reencontrarse consigo misma. Expresó que al ingresar al programa, descubrió una parte de sí misma que había perdido, permitiéndole ser espontánea y reírse de tonterías.

Antes de hablar en el confesionario, Nataly tuvo una conversación con Melfi , uno de los participantes del programa, en la cual mencionó que " desafortunadamente, el amor no lo es todo ". En esta charla, reveló que a pesar de haber intentado muchas veces con amor, algo pasó que los llevó a tomar la decisión de separarse. Aclaró que en los 12 años de relación nunca ha habido una tercera persona en medio de su matrimonio y que no ha sido infiel durante su participación en el programa, solo se dejó llevar por los juegos y los besos.

“ No quiero hablar de mi esposo por respeto a él . Ya sé que estarán pensando, ¿respeto?, pues respételo a él. Él es el hombre más maravilloso. Es un hombre en mayúscula, que cualquier persona quisiera tener a su lado. Y como ha sido el mejor hombre él también merece ser feliz… y yo también merezco ser feliz”, mencionó la actriz.

La actriz compartió en el confesionario que aunque el mundo fuera de la casa es su mundo real, dentro del programa está haciendo lo que realmente quiere, aunque sabe que muchos no lo entenderán . Nataly también mencionó que su esposo, a quien se refiere como " el hombre más maravilloso ", merece ser feliz, así como ella también merece serlo.

¿El amor no fue suficiente para Nataly?

“Infortunadamente, el amor no lo es todo y lo hemos intentado mil veces, con amor. Lo más indo de nuestra relación de 12 años es que nunca ha habido una persona de por medio. Tampoco le he puesto el cuerno, si me deje llevar con el cuento del juego y los besitos”, expresó

¿Nataly Umaña antes le da las gracias Melfi?

“Me encantó haberte conocido, haberme muerto de la risa, La Nataly que me volvió a reencontrar en este reality, a ser una niña, a reírme por estupideces, a no estar amargada”, Dijo Nataly mientras aseguraba que quizá esta experiencia era lo que necesitaba para darse cuenta de muchas cosas ¿Será que se refiere a que ya es el momento de divorciarse de Alejandro Estrada?

¿Será que si Alejandro Estrada entra a ‘La casa de los famosos’ la cosa cambia?

La situación se ha vuelto aún más intensa con la posible visita de Alejandro Estrada al programa para hablar con Nataly en privado y darle la oportunidad de exponer su punto de vista. Aunque Nataly ha sido criticada por su cercanía con Melfi en el programa, ella ha dejado claro que su prioridad sigue siendo ella misma.

Nataly Umaña está atravesando un momento de introspección y posiblemente de cambio en su vida personal, en el cual está reevaluando su matrimonio y su felicidad. Su participación en 'La Casa de los Famosos' ha sido un punto de inflexión que le ha permitido redescubrirse y replantearse su relación con Alejandro Estrada.