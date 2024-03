En las últimas horas, Nataly Umaña ha dejado a todos impactados por las palabras que utilizó para hablar de su esposo, Alejandro Estrada. Se refirió al acercamiento que ha tenido con Miguel Melfi y dijo que a pesar de todo lo que ha pasado, ella seguirá actuando como quiera dentro de 'La casa de los famosos Colombia'.

¿Qué le dijo Nataly Umaña a Alejandro Estrada?

Umaña dijo que ella necesita ser feliz y que su esposo Estrada también merece serlo. Adicional a esto, afirmó que el actor colombiano es un hombre maravilloso que cualquier mujer querría tenerlo al lado.

Sin embargo, lo más curioso fue cuando afirmó que se iba a gozar su estadía el reality del Canal RCN dejando en duda si le dejaba el camino libre a su marido.

"Estoy haciendo lo que quiero aquí y de pronto no lo van a entender. Cuando llegué acá me di cuenta de que puedo ser la bacana y que puedes fluir. No quiero hablar de mi esposo por respeto a él, es el hombre más maravilloso, es un hombre en mayúscula que cualquier persona quisiera tener a su lado. Como ha sido el mejor hombre, merece ser feliz y yo también", finalizó Umaña.

#LaCasaDeLosFamososCol | “Estoy haciendo lo que quiero aquí” 😬 contundente revelaciones de Nataly Umaña. 🫣



¿Qué opinan de sus declaraciones? 👀



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosospic.twitter.com/hPaLmueA2W — Canal RCN (@CanalRCN) March 5, 2024

#LaCasaDeLosFamososCol | Nataly Umaña aclara que ella actuará como desea dentro de La Casa 😬 ¿Qué opinan de sus palabras? 👀



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamososColombia — Canal RCN (@CanalRCN) March 5, 2024