Sin embargo, la pareja, que destaca como una de las más estables de la farándula y de las tendencias de redes sociales, estarían pasando por un momento difícil, según mencionan los fanáticos de Kika, pues hace varias semanas no se ven juntos.

Esta repetitiva ausencia de Santiago en las publicaciones de Erika y viceversa, han desatado una ola de rumores de un posible divorcio, lo que para muchos sería una muy mala noticias, pues hay quienes dicen que si ellos terminan "dejo de creer en el amor".

Entre las situaciones de las que más se hablan y que han encendido más la llama de los chismes de una supuesta separación es la argolla de matrimonio que ya no usa Erika, pues en las últimas publicaciones se ha visto que no la tiene, detalle que no ha pasado por desapercibido por parte de sus admiradores.