La 67.ª edición de los Premios Grammy se celebró el domingo 2 de febrero. Shakira, la cantante colombiana, obtuvo su cuarto galardón gracias a la canción "Las mujeres ya no lloran". Sin embargo, un comentario de Trevor Noah, presentador del evento, generó controversia en Colombia.

Durante la ceremonia, Noah presentó a Shakira con una frase que algunos consideraron xenófoba, en el contexto de una reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos: "¡Shakira está en la casa, gente! Lo único que salió de Colombia que no es un delito grave de primera categoría". Sus palabras desataron críticas en redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo: "Así que los Grammy empiezan con un insulto a Colombia", "¿Es en serio? ¿Eso te parece gracioso?", "Si yo fuera Shakira, le habría gritado a Trevor Noah", "Un chiste de mal gusto para una de las mayores artistas pop".

Trevor Noah, nacido el 20 de febrero de 1984 en Johannesburgo, Sudáfrica, es comediante, escritor, productor y presentador. Su madre, de ascendencia xhosa, y su padre, de origen suizo-alemán, tuvieron una relación prohibida durante el apartheid. En ese régimen, su madre fue registrada como negra y su padre como blanco, lo que hacía ilegal su unión hasta la modificación de la Ley de Inmoralidad en 1985, un año después del nacimiento de Noah. Su madre fue encarcelada y multada por el gobierno sudafricano.

Noah inició su carrera en la comedia en Sudáfrica y alcanzó reconocimiento internacional. En 2014 se unió a "The Daily Show" como corresponsal y, en 2015, reemplazó a Jon Stewart como presentador. Durante su gestión, el programa obtuvo dos premios Emmy y, en 2018, Noah fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista "Time".

En 2016 publicó "Born a Crime", una autobiografía que se convirtió en un éxito de ventas. Además, ha sido anfitrión de los Premios Grammy en cinco ocasiones.

Ganadores de los Grammy

Mejor álbum de rap:

Doechii, con Alligator Bites Never Heal.

Mejor álbum pop:

Taylor Swift y Jack Antonoff, productores del álbum ganador, aplauden de pie a Sabrina Carpenter.

Mejor álbum country:

Beyoncé, quien recibió el premio de manos de Taylor Swift.

Mejor artista nuevo:

Chappell Roan.

Mejor álbum pop latino:

Shakira, con Las Mujeres Ya No Lloran.

Mejor grabación del año:

Kendrick Lamar, con Not Like Us.

Canción del año:

Kendrick Lamar, con Not Like Us.

Álbum del año:

Beyoncé, con Cowboy Carter.