Orlando Liñán, reconocido por interpretar a Diomedes Díaz en 'El Cacique de La Junta' del Canal RCN, relató el asalto que sufrió en Bogotá.

A través de sus redes sociales, el actor contó que fue víctima de un robo al intentar ingresar a su edificio. “Hoy, como ocurre a diario en Colombia, fui víctima de lo que les sucede a muchas personas: me acaban de atracar”, expresó.

Según su testimonio, el asalto ocurrió mientras varias personas, incluido el vigilante del edificio, observaban. “Gracias a Dios estoy bien, pero me apuntaron con un revólver en la cabeza. Hay que agradecer que no pasó a mayores, pero también me sorprende la inseguridad en este país”, agregó.

Tras el incidente, la Policía llegó al lugar. Liñán explicó que los delincuentes aprovecharon la demora del vigilante para abrir la puerta y, en ese momento, lo encañonaron. “Estoy bien, no me hicieron nada ni me golpearon. El tipo me apuntó con un revólver de verdad, creo que era un .38 corto. (...) Venía corriendo, me bajé, alcancé a empujar la puerta para entrar, pero el vigilante no la abrió a tiempo y, bueno…”, relató.

Los ladrones lo amenazaron varias veces antes de arrebatarle una cadena y un reloj. “Gracias a Dios seguimos con vida”, dijo.

Finalmente, reflexionó sobre la inseguridad en la ciudad: “Hay una frase que todos dicen y que es muy cierta: la vida es lo más importante. Pero da impotencia que uno trabaje para conseguir sus cosas y siempre haya quienes se las queden sin esfuerzo”.

