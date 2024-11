El pasado domingo 10 de noviembre se celebró una nueva edición del Concurso Nacional de Belleza que este año llegó a su aniversario número 90.

En esta ocasión, la antioqueña Catalina Duque Abréu fue la ganadora de la corona, un hecho que fue celebrado por todo su departamento e incluso por muchos admirados de los certámenes de belleza.

Los otros cuatro puestos destacados de la noche fueron: tercera princesa, Señorita Riohacha; segunda princesa, Señorita Valle; primera Princesa, Señorita Región Caribe; y virreina, Señorita Atlántico.

La representante del Valle del Cauca fue Valentina Tafur, la hermana de la exseñorita Colombia 2018, Gabriela Tafur.

Muchos tenían puestos sus ojos sobre la joven, pues esperaban una destacada presentación de su parte, incluso que igualara la hazaña de su hermana mayor.

La joven consiguió ser la segunda princesa del certamen, algo que Gabriela celebró a través de las redes sociales.

“Por siempre y para siempre mi Señorita Valle y Segunda Princesa favorita. ¡Muy orgullosa de ti, nena mía! El Valle no habría podido tener una mejor representante y yo no habría podido tener una mejor hermana. Gracias por ponernos a soñar y por permitirnos gozarnos esta experiencia a tu lado. Muy orgullosa de ti, de la mujer que eres y de lo que lograste. Te amo con cada pedacito de mi corazón”, escribió la presentadora.

Valentina Tafur se refirió a su ausencia en CNB

Tras finalizar la ceremonia del Concurso Nacional de Belleza, se hizo la sesión de fotos de las cinco finalistas, pero muchos se percataron de que Valentina no estuvo presente.

Para resolver las incógnitas, la Señorita Valle publicó un texto en las hisotiras de su perfil de Instagram para aclarar por qué se ausentó.

“Quiero aclarar que no he renunciado a mi título como segunda princesa nacional. Me estoy recuperando de una descompensación, deshidratación y una hipoglicemia severa debido al trajín de los últimos días”, manifestó.

“No veo la hora de estar al 100 para poder continuar con mis responsabilidades con el Concurso Nacional de Belleza. Es un honor para mí hacer parte de la corte real de estos 90 años de cultura y tradición. ¡Gracias por tanto amor y cariño de siempre!”, cerró.

