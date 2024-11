El centro de convenciones Julio César Turbay Ayala, de Cartagena, fue el epicentro de una velada histórica: la celebración de los noventa años del Concurso Nacional de Belleza, un certamen cuya importancia histórica es indudable.

Te podría interesar: ¿Cuál es la diferencia entre Señorita Colombia y Miss universe Colombia?

La gran ganadora de la noche fue Catalina Duque Abréu, señorita Antioquia, que desde el primer desfile, el de vestido de gala, impactó a las integrantes del jurado con su elegancia.

Eso sí, la competencia no estuvo fácil: cualquiera de las cinco finalistas pudo llevarse la corona. Incluso, algunos apostaron por la dinastía Tafur, pues Valeria Tafur, representante del Valle y hermana de Gabriela, señorita Colombia 2018 y finalista de Miss Universo 2019.

Al final, todo se definió con la pregunta, la siempre temida pregunta, en la que Catalina supo responder con sencillez e inteligencia.

Pregunta: ¿Qué habilidades son esenciales para que una mujer líder inspire confianza y empoderamiento?

Respuesta de Catalina: Una mujer líder es una mujer segura, una mujer con carisma, una mujer que siempre busca el bien común. Siempre va a estar atenta a las demás personas y es humilde, está dispuesta a aprender. Eso hace un verdadero líder, al igual que las mujeres que han sido señoritas Colombia durante los 90 años de Concurso Nacional de Belleza. Mujeres llenas de inteligencia, valor, propósito social y que unen a nuestro país.

¿Quién es Catalina Duque Abréu?

Catalina Duque Abréu nació el 20 de septiembre de 1999, tiene 25 años, su signo zodiacal es virgo y mide 1,80 metros. Estudió Comunicación Social con énfasis en mercadeo digital en una de las universidades más prestigiosas de Medellín, Eafit. Después de hacer sus pasantías en Argos, decidió quedarse trabajando allí.

No dejes de leer: Los jugosos premios que se llevará la nueva Señorita Colombia 2024

Catalina habla inglés con fluidez, toda vez que Miami (Florida, Estados Unidos) es su ciudad natal. Sus padres son oriundos de Medellín.

Desde 1996, cuando la ganadora fue Claudia Elena Vásquez, Antioquia no conseguía llevarse el Concurso Nacional de Belleza. Ambas se han vuelto muy cercanas: "Ella ha sido muy especial conmigo y he tenido la oportunidad de hablar con ella. Me dio la confianza, me dijo que tenía todo para ganar y recibí como su aval", contó Catalina en entrevista con El Colombiano, hace dos semanas.

Lee también: Concurso Nacional de Belleza: así son el anillo, la corona y los premios que recibe la Señorita Colombia