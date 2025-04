La tensión entre Melissa Gate y Yina Calderón continúa dando de qué hablar, incluso después de que Gate saliera de La Casa de los Famosos All Stars. En una reciente conversación con el creador de contenido La Liendra, Melissa se mostró visiblemente indignada tras enterarse de que Yina habría estado dolida por algunos comentarios que Gate hizo sobre ella dentro del reality.

La polémica se encendió cuando La Liendra le reveló a Melissa que Calderón se sintió afectada al escuchar que Gate podría abandonar el programa por motivos que no estaban claros en ese momento. Según contó el influencer, Yina incluso habría salido en defensa de Melissa frente al 'jefe' del reality, cuestionando por qué la producción parecía estar forzando su salida si ella no se había metido con nadie recientemente.

Lo que más sorprendió a Gate fue enterarse de que, durante su ausencia, Yina expresó que la extrañaba y que, a pesar de sus diferencias, reconocía su valor dentro del programa. “La cabeza de fósforo, por más mal que me caiga, es bien y le sumaba al programa, hace falta”, habría dicho Calderón, según relató La Liendra.

Sin embargo, esta muestra de aparente nostalgia no fue bien recibida por Melissa, quien rápidamente expuso su versión de los hechos. Según contó, mientras estuvo dentro de la casa, Yina la trató con desprecio constante, lanzándole comentarios ofensivos cada vez que se cruzaban. “Me hacía sentir como una mierda y me decía cosas horribles que a ninguna persona se le deben decir”, explicó Melissa.

Gate también aclaró que sus declaraciones dentro del reality fueron parte de una conversación en la que explicaba el origen de sus peleas con Calderón, y cómo en una ocasión fue incluso reprendida por el 'jefe' por no volver a discutir con ella. “Yo estaba contando la historia de por qué nos peleábamos”, afirmó, justificando que los clips que se mostraron fuera de contexto pudieron haber sido malinterpretados.

Visiblemente afectada, Melissa reconoció sentirse confundida por la actitud cambiante de Calderón: “Ella dice que no es hipócrita, pero me invalida, me menosprecia y luego dice que me extraña. Esas cosas me parecen perturbadoras”.

Finalmente, Gate confesó sentirse mal por haber hablado de Yina durante su paso por el programa. “Estoy muy sentimental y me siento súper mal por haber hablado mal de ella. No debí hacerlo, me dejé llevar”, concluyó con emoción.

La historia entre estas dos figuras sigue dejando interrogantes sobre si algún día podrán limar asperezas, o si su enemistad seguirá siendo uno de los ejes más comentados del reality. ¿Habrá reconciliación o el conflicto continuará? El tiempo y las cámaras dirán.